Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanının Türkiye'ye gelme durumu var

“Böyle bir planlama var. Planlamaları takip ediyoruz belirlenecek. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında heyetler arası görüşmeler yapılıyor. Bu metin çerçevesinde İsveç’in ve Finlandiya’nın yapmayı taahhüt ettikleri neler varsa onları bir an önce yapmalarını bekliyoruz. Biz NATO’nun herhangi bir açık politikasına karşı olmadığımızı, desteklediğimizi her fırsatta söyledik. İsveç ve Finlandiya tarafının da bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz.”