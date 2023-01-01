Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanının Türkiye'ye gelme durumu var
Millî Savunma Bakanı Akar: (İsveç Savunma Bakanının Türkiye'ye gelme durumu) Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz.
12:23 . 18/01/2023 Çarşamba
DHA
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar
Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’yi muhtemel ziyaretine ilişkin
“Böyle bir planlama var. Planlamaları takip ediyoruz”
dedi. AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Amerika’dan alınması planlanan F-16 uçaklarıyla ilgili konuşan Akar, şu ifadeleri kullandı:
“Konuyla alakalı Dışişleri Bakanı bugün Amerika’da. Geldiğimiz noktada konunun olumlu şekilde ilerlediğini gördük, takip ediyoruz, gerekli bilgileri alıyoruz. Amerikan Savunma Bakanlığı iş birliğimiz devam ediyor. Bir an önce olumlu, somut bir şekilde sonuçları beklediğimizi ifade ettik. Bu istikamette ilerliyoruz. Bir takım tahkikler vardı onları da kaldırdılar biliyorsunuz. Bizim öyle bir tahkiki kabul etmemiz mümkün değil, bu her seferinde dile getirildi. Bizim normal olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Biz olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bunlar bir süreç meselesi, süreç devam ediyor; olumlu gayet yapıcı. Olumlu sonuçlar bekliyoruz.”
İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye geleceğine ilişkin sorulan soruya cevap veren Akar, şu sözleri ekledi:
“Böyle bir planlama var. Planlamaları takip ediyoruz belirlenecek. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında heyetler arası görüşmeler yapılıyor. Bu metin çerçevesinde İsveç’in ve Finlandiya’nın yapmayı taahhüt ettikleri neler varsa onları bir an önce yapmalarını bekliyoruz. Biz NATO’nun herhangi bir açık politikasına karşı olmadığımızı, desteklediğimizi her fırsatta söyledik. İsveç ve Finlandiya tarafının da bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz.”
Akar, ayrıca Meclis Başkanı Şentop’un, İsveçli mevkidaşı Norlen’in Türkiye ziyaretinin iptaline ilişkin ise
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