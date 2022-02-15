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POLİTİKA

Bakan Akar koronavirüsü atlattı: Brüksel'e gidiyor

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, testinin negatife döndüğünü belirterek, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akar koronavirüsü atlattı: Brüksele gidiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, testinin negatife döndüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Akar şu ifadeleri kullandı: "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz. Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım."

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