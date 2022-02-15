Bakan Akar koronavirüsü atlattı: Brüksel'e gidiyor

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, testinin negatife döndüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Akar şu ifadeleri kullandı: "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz. Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım."
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR:
"Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz."
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: