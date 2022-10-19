Bakan Akar Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu kabul etti

Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Akar, Feyzioğlu'na yeni görevinde başarıları diledi.
Görüşmeye dair bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu'nu kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi" denildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu'nu kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi.https://t.co/4uaviU66oP#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/ptWaAJH5w7
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu'nu kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi.https://t.co/4uaviU66oP#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/ptWaAJH5w7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2022