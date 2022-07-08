Gündem Bakan Akar mevkidaşı Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Akar mevkidaşı Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

MSB, ''Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı. A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Akar mevkidaşı Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
Foto: MSB.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

  • Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bakan Akar bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki mesaisini sürdürüyor.

Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

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