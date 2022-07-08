Bakan Akar mevkidaşı Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü MSB, ''Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı. A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı'' açıklamasında bulundu.

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