Bakan Akar: Omuz omuza verip birbirimize dayanarak bütün yaraları saracağız

Bakan Akar, Hatay'da kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.
8'inci Tugay Komutanlığı'nda kentin kanaat önderleriyle iftarda bir araya gelen Akar, herkesin dini, etnik yapısına göre inanç özgürlüğü içinde hayatını sürdürmesinin en samimi temennileri olduğunu belirtti.
Sevgi, saygı, hoşgörü içinde birlikte yaşama kültürünün önemine vurgu yapan Akar, dostluk, arkadaşlık, kardeşlik, güven, dayanışma içinde yaşamanın gerekliliğini ifade etti.
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları söyledi:
"Birliğimiz, beraberliğimiz ebedi"
Depremle mücadelenin yanı sıra Mehmetçiğin terörle mücadeleden, hudut güvenliğine kadar tüm görevlerini eksiksiz, aksaksız yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:
''El birliği ile başaracağız"
Bakan Akar, iftara katılan ve deprem bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonunu gerçekleştiren valileri de "isimsiz kahramanlar" olarak nitelendirerek fedakarca çalışmalarından dolayı tebrik etti. Duaların okunduğu iftar sonrasında Bakan Akar tüm davetlilerle yakından ilgilendi.
Öte yandan Bakan Akar iftar öncesi Belen ilçesinde depremzedelerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi, Antakya'da Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu tamamlanmak üzere olan 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu.