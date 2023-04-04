Bakan Akar: Omuz omuza verip birbirimize dayanarak bütün yaraları saracağız

"Depremde zarar gören tarihi ve dini yapılar için de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı özel bir gayretle, bu sorunları çözmek, tarihi ve dini değerleri geleceğe taşımak için büyük bir gayret gösteriyor. Depremin neden olduğu bu yıkımın ardından 5 Şubat'taki Hatay ne ise modern teknoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkan ve kabiliyetini kullanarak çok daha ileri düzeyde bir Hatay'ın ortaya çıkması için büyük bir gayret var. İnşallah bunu da el birliği ile başaracağız."