Bakan Akar: Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör operasyonlarının artan bir şiddetle devam edeceği mesajını verdi. Terörle mücadeleye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Akar, şunları söyledi:
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek.
(Sincar ve Mahmur’daki terör unsurları) Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz.
Yapıcı, barışçıl, müzakereye açık tutumumuza rağmen Yunanistan'ın provokatif eylemleri devam ediyor, gerilimi tırmandırıyor.