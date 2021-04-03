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POLİTİKA

Bakan Akar: Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör operasyonlarına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek. Sincar ve Mahmur’daki terör unsurlarının bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar: Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör operasyonlarının artan bir şiddetle devam edeceği mesajını verdi. Terörle mücadeleye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Akar, şunları söyledi:

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek.

(Sincar ve Mahmur’daki terör unsurları) Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz.

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