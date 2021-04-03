Bakan Akar: Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör operasyonlarına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek. Sincar ve Mahmur’daki terör unsurlarının bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi 03 Nisan 2021, 16:26 Son Güncelleme: 03 Nisan 2021, 16:46 AA