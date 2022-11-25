Gündem Bakan Akar Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir
POLİTİKA

Bakan Akar: Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir

Pakistan Milgem Projesi kapsamında inşa edilen PNS Khaibar'ın denize iniş töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kılıç Harekatında toplam 326 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akar: Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir
Bakan Akar

İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü geminin denize iniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuştu. Bakan Akar burada, Pençe Kılıç Harekatı ve son dönemdeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de açıklamalarda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende konuşan Akar, "Kahraman ordumuz nerede olursa olsun, tehlike nereden gelirse gelsin, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlama azim ve kararlılığındadır. 19 Kasım'da başlatılan Pençe Kılıç Harekatı da bu kararlılığımızı göstermiştir.

Pençe-Kılıç’tan kaçış yok
GÜNDEM
Pençe-Kılıç’tan kaçış yok

PENÇE-KILIÇ'TA 326 TERÖRİST ETKİSİZ

Sınırlarımızın ötesinden hedef gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırılar düzenleyen terör unsurlarına yönelik düzenlenen bu harekat kapsamında teröristlere yönelik belirlenen hedefler ateş altına alınmış, örgüte ait çok sayıda barınak, sığınak, tünel depo ve karargahlar tam isabetle imha edilerek Pençe Kılıç Harekatında toplam 326 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast eden hainlere büyük darbe vurulmuştur. İcra edilen tüm operasyonlarımız Birleşmiş Milletler şartının 51'inci maddesinde belirtilen uluslararası hukuka uygun.

Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı sadece terör unsurları hedef alınarak dini ve etnik kökenine bakılmaksızın, tarihi, dini, kültürel dokular, hastaneler, sivil alt yapı ile çevrenin güvenliğine ve korunmasına da hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edilmektedir. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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