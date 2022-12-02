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ANKARA

Bakan Akar: Pençe-Kilit'te 491 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda 491 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Akar: Pençe-Kilitte 491 terörist etkisiz hale getirildi
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale’de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda 491 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Terör koridoruna müsaade etmedik etmeyeceğiz.

Yunanistan'ın Ege adalarındaki tatbikatı

Yunanistan ile diyalog tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz. Yunanistan'ın gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Sabırla barışçıl yöntemlere inanıyoruz. Fakat diyalog çağrımız zaafiyet değildir. Hakkımızı koruyacağız. Oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin.

ABD'ye terörle mücadele mesajı

Sizin tek muhatabınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

Rusya-Ukrayna savaşı

Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşında problemlerin çözülmesi bakımından çok etkili oldu."


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