Gündem Bakan Akar Rus mevkidaşıyla Ukraynayı görüştü Türkiye bölgede barışın temini
ANKARA

Bakan Akar Rus mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü: Türkiye bölgede barışın temini

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar, Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemini vurguladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Akar Rus mevkidaşıyla Ukraynayı görüştü: Türkiye bölgede barışın temini
Sergey Şoygu - Hulusi Akar (Fotoğraf: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." denildi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE BARIŞIN TEMİNİ"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilmiş, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulanmış, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir."

ABD Başkanı Biden tek tek duyurdu: Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımlar devrede
DÜNYA
ABD Başkanı Biden tek tek duyurdu: Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımlar devrede

Ukrayna’da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi
DÜNYA
Ukrayna’da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi
Genç Rabia acı haber

Genç Rabia acı haber

​Sokak köpeklerinden kaçarken araba çarpmıştı.
Trafik yüzde 11e düştü

Trafik yüzde 11'e düştü

İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı.
Yeni yaptırımlar devrede

​ABD Başkanı Joe Biden tek tek duyurdu.

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Erdoğan: 2014'te Batı işgale susmasalardı bugün bu tablo olmazdı

Minik kahraman Muhammet

Minik kahraman Muhammet

​Üç yaşındaki çocuk yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.