Bakan Akar Rus mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü: Türkiye bölgede barışın temini

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." denildi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE BARIŞIN TEMİNİ"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilmiş, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulanmış, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir."

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