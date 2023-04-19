Bakan Akar: Teröristle arasına mesafe koymayanlara milletimiz müsaade etmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Akar işçilerle sahur yaptı.
AK Parti Kayseri milletvekili adayı olan Bakan Akar, sahuru mobilya fabrikasında işçilerle yaptı. Burada konuşan Akar, Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
"Mehmetçik büyük mesafe aldı"
Bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Akar, "Burada bir zihniyetten bahsediyoruz. Kendisi ile teröristler arasında mesafe bırakmayan, terör örgütüne karşı tavır almayan, onlarla hemhal olan partilerle iş birliği yapanlarla bizim meselemiz var. Bizim bunlara müsaade etmemiz asla söz konusu, buna 'evet' dememiz asla mümkün değil. Bu her şeyin yeni baştan başlaması demektir. Bu büyük bir kayıptır, millet için zulümdür. Bu millet buna müsaade etmez. Demokrasilerde son kararı millet verir. Teröristle, terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlara ülkemiz, asil milletimiz herhangi bir şekilde prim vermeyecek. Dileğimiz, temennimiz bu" değerlendirmesinde bulundu.