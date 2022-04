Bakan Akar: Teröristlerin çaresizliği telsiz konuşmalarına yansıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pazar gecesi başlatılan Pençe Kilit Operasyonu ile terör örgütüne büyük darbe indirildiğini söyledi.

"Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor." diyen Bakan Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; hangi mağaraya girerlerse girsinler, hangi taşına altına saklanırlarsa saklansınlar, komandolarımız, teröristleri buluyor ve etkisiz hale getiriyor. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, artan bir şiddet ve tempoda, komşularımızın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"ÇARESİZLİKLERİ TELSİZ KONUŞMASINDA"

"Biz sadece terör ve teröristle mücadele etmekteyiz. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır." açıklamasında bulunan Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zira icra ettiğimiz operasyonlarda birçok riski de göze alarak başta sivil ve masum insanlar olmak üzere dini, tarihi ve kültürel yapıların ve çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz hassasiyet, dünyanın hiçbir ordusunda görülmemiştir. 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Birbirinden hiçbir farkı olmayan PKK/PYD-YPG terör örgütüne karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadele neticesinde terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma, çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. Pençe Kilit Operasyonu sırasında da teröristlerin yaşadığı bu çaresizliğin, telsiz konuşmalarına yansıdığı görülmektedir. Biliniz ve müsterih olunuz ki aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin tek damla kanını bugüne kadar yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız; ailelerinin de gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz."

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgale de değinen Bakan Akar, "Karadeniz’de de barış ve istikrarın sağlamasına yönelik çabalarımız devam ediyor. Bu çerçevede Ukrayna’daki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Öncelikle Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Her fırsatta, daha fazla can kaybı yaşanmaması ve bir an önce huzur ve istikrarın temini için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu vurguluyoruz" diye konuştu.

