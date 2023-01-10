Bakan Akar: Türkiye terörle mücadele ve göç sorununa çözüm bulmak için çalışıyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya ve Suriye savunma bakanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantının tekrarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar, "bu bir süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi niyetle iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür. Türkiye terörle mücadele ve göç sorununa çözüm bulmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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