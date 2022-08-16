​Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

Ayrıca, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezindeki işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet de ifade edildi.

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