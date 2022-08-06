Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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