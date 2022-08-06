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POLİTİKA

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar, Reznikov ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi" denildi.

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