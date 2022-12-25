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ANKARA

Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Suriye sınır hattındaki birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, Harekat Merkezi’ne geçerek faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında
Bakan Akar Harekat Merkezi'nde.

Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Suriye’de terör örgütü YPG/PKK hedefleri tek tek imha edilirken her geçen gün etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin yeni açıklamalar geliyor. Harekat bölgesindeki huzur ve barışı bozmak isteyen teröristlerin hain emellerine ulaşmadan yapılan operasyonlar ile bölgedeki istikrar kahraman Mehmetçik tarafından sağlanıyor.

SURİYE SINIRINDA KRİTİK İNCELEME

Kara harekatının masada olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ sözlerinin tazeliğini koruduğu bugünlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

Tören mangasını selamladıktan sonra Harekat Merkezi'ne geçen Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin, Suriye sınır hattındaki inceleme ve değerlendirmeleri devam ediyor.

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