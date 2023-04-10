Bakan Akar: Yerli savunma sanayimizi geliştirmek istiklal mücadelesidir

"Piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken İHA, SİHA, TİHA'larımızı, savaş gemilerimizi, milli topumuzu tasarlayıp, inşa, imal seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Çatlasalar da patlasalar da inşallah uçağımızı da yapacağız, Kızılelma'yı da yapacağız, cin şişeden çıkmıştır. TSK dünyada çok az sayıda ordunun elde edeceği avantaj ve operasyonel üstünlüğe sahiptir