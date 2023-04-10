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Bakan Akar: Yerli savunma sanayimizi geliştirmek istiklal mücadelesidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da TCG Anadolu Gemisi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni'nde konuştu. Bakan Akar konuşmasında, Yerli savunma sanayimizi geliştirmek istiklal mücadelesidir. ifadelerini kullandı.

14:53 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri envanterine katılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Akar, gelişmiş teknolojiyle donatılmış olan TCG Anadolu'nun donanmanın gözbebeği olacağını belirtirken
"Piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken İHA, SİHA, TİHA'larımızı, savaş gemilerimizi, milli topumuzu tasarlayıp, inşa, imal seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Çatlasalar da patlasalar da inşallah uçağımızı da yapacağız, Kızılelma'yı da yapacağız, cin şişeden çıkmıştır. TSK dünyada çok az sayıda ordunun elde edeceği avantaj ve operasyonel üstünlüğe sahiptir
" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerine şu şekilde devam etti:

  • Yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirmek bizler için milli istikbal mücadelemizdir. TCG Anadolu ülkemizin büyük bir başarısıdır. Yüksek teknoloji ürünü sistemlerle teçhiz edilmiş TCG Anadolu donanmamızın gözbebeği olacaktır. TB3 Bayraktar İHA'ları ve zırhlı amfibileriyle TCG Anadolu yerli sanayinin geldiği seviyeyi ortaya koymuştur.

  • Piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken İHA, SİHA, TİHA'larımızı, savaş gemilerimizi, milli topumuzu tasarlayıp, inşa, imal seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Çatlasalar da patlasalar da inşallah uçağımızı da yapacağız, Kızılelma'yı da yapacağız, cin şişeden çıkmıştır.

  • TSK dünyada çok az sayıda ordunun elde edeceği avantaj ve operasyonel üstünlüğe sahiptir. Büyük ve güçlü Türkiye için gösterdiğiniz hedef doğrultusunda yılmadan çalışan savunma sanayimiz ülkemizi uluslararası alanda en üst lige taşımıştır. Kahraman ordumuz nitelikli personelinin yanında yerli savunma sanayi ile dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir.


Ayrıntılar geliyor...



#Hulusi Akar
#TCG Anadolu
#Milli Savunma Bakanlığı
33 dakika önce
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