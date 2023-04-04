Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi

Bazı sorunlarımız elbette ki var, bu sorunları da çözmek zorundayız. Bu sorunları da Türkiye ve Yunanistan olarak barışçıl yol ve yöntemlerle çözebileceğimizi ümit ediyorum. Bizim beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem sonrası oluşan olumlu havanın devam etmesi.