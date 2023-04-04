Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi

Nikolaos Panagiotopoulos - Hulusi Akar
Helikopterle kent üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Akar ve Panagiotopoulos baş başa görüştü.
Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmenin ardından Akar ve Panagiotopoulos'un ortak basın toplantısı düzenledi.
Bazı sorunlarımız elbette ki var, bu sorunları da çözmek zorundayız. Bu sorunları da Türkiye ve Yunanistan olarak barışçıl yol ve yöntemlerle çözebileceğimizi ümit ediyorum. Bizim beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem sonrası oluşan olumlu havanın devam etmesi.
Böylece kalıcı bir işbirliği ortamının oluşturulması ile Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması. Türkiye ve Yunanistan'da yaşayanların rahat içerinde yaşaması. Temennimiz budur.