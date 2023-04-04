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Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

16:12 . 4/04/2023 Tuesday
DHA
Nikolaos Panagiotopoulos - Hulusi Akar

Nikolaos Panagiotopoulos - Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar,
 davetlisi olarak Hatay'a gelen Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Helikopterle kent üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Akar ve Panagiotopoulos baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmenin ardından Akar ve Panagiotopoulos'un ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Akar'ın açıklaması;

Bazı sorunlarımız elbette ki var, bu sorunları da çözmek zorundayız. Bu sorunları da Türkiye ve Yunanistan olarak barışçıl yol ve yöntemlerle çözebileceğimizi ümit ediyorum. Bizim beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem sonrası oluşan olumlu havanın devam etmesi.

Böylece kalıcı bir işbirliği ortamının oluşturulması ile Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması. Türkiye ve Yunanistan'da yaşayanların rahat içerinde yaşaması. Temennimiz budur.


#Hulusi Akar
#Nikolaos Panagiotopoulos
#Hatay
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