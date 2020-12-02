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Gündem Bakan Akara hakaret eden CHPli Özel 15 bin lira tazminat ödeyecek
POLİTİKA

Bakan Akar'a hakaret eden CHP'li Özel 15 bin lira tazminat ödeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik hakaret içerikli beyanlarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Haber Merkezi AA
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Akar'ın avukatları Samet Can Olgaç ve Cihat Haykır ile davalı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner katıldı.

Akar'ın avukatlarından Olgaç, Özel'in bir televizyon kanalında söylediği sözlerin cezai olarak suç, hukuki olarak da saldırı niteliğinde olduğunu ifade etti. Özel'in TBMM'de de çarpıtılmış ve doğru olmayan beyanlarda bulunduğunu kaydeden Olgaç, davanın kabulünü istedi.

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Özel'in avukatı Güner ise mahkemenin, bildirdikleri delilleri toplamadığını, tanıkların dinlenmediğini öne sürdü. Müvekkilinin televizyondaki beyanlarının ağır ifadeler olmadığını savunan Güner, davanın reddini talep etti.

Hakim Tamer Pamuk, beyanları dinledikten sonra davayı kabul ederek, Özel'in Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

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CHP’li Özel’den Abdülhamid’in torununa iğrenç hakaretler
Referandumda 'evet' oyu vereceğini açıklayan Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nu hedef alan CHP Milletvekili Özgür Özel ahlaksız ifadeler kullandı. "Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın" diye söze başlayan Özel, sonrasında seviyesizce sözler sarf etti.


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