Bakan Akar'a Kayseri'de sevgi seli: On binlerce kişi karşıladı

"Büyük panik halinde oldukları için yardım istiyorlar. ‘Mehmetçiği durdurun’, ‘Bize silah verin’ diyorlar. Teröristler ne verirlerse versinler, bizi durduramayacaklar. Teröristlere de ‘seçimlere kadar sabredin’ diyorlar. Seçimlere umutla bakıyorlar. Niye? Çünkü teröristlerle irtibatlı bir parti, o parti ile irtibatlı İttifak var. Bunlar teröristlere taviz veriyorlar, vaatlerde bulunuyorlar. ‘Teröristleri tahliye edeceklerini’ söylüyor, ‘özerklik’ vereceklerini belirtiyorlar. Bizim asil milletimiz feraseti ile buna asla müsaade etmeyecektir."