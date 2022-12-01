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POLİTİKA

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Verilen sözlerin tutulmasını istedik

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’nin olası harekata karşı açıklamalarına ilişkin konuştu. Bakan Akar, "Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik." dedi. Akar, "Binlerce kilometre öteden DEAŞ terör örgütünü tehlike olarak hissedenlerin, sınırlarımızın yanı başından okullar dahil sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan ve masum insanlarımızı katleden terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almamız konusundaki tutumları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Akardan ABD açıklaması: Verilen sözlerin tutulmasını istedik
Bakan Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere, mevkidaşları ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve toplantılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin ve hudutların güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında, komşularının toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Akar, terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırılarını artırdığına dikkati çekti.

Bakan Akar, "PKK/KCK/YPG son dönemde de sivil yerleşim alanlarımızı hedef almış, çocuk, kadın, öğrenci, öğretmen demeden masum vatandaşlarımıza yönelik alçak ve kanlı saldırılar gerçekleştirmiştir. Binlerce kilometre öteden DEAŞ terör örgütünü tehlike olarak hissedenlerin, sınırlarımızın yanı başından okullar dahil sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan ve masum insanlarımızı katleden terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almamız konusundaki tutumları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER VE KÜRTLER KARDEŞTİR"

Mehmetçiğin bugüne kadar komşu ülkelerin ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün operasyonlarda sadece teröristleri hedef aldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin ve koalisyon güçlerinin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Herhangi bir etnik, dini, mezhepsel yapı bizim için hedef olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Tüm fitne, fesat ve dezenformasyon çabalarına rağmen kardeş kalmaya devam edecektir.

Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG'ye, DEAŞ'la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları, teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve bir an önce terör örgütleri ile tüm ilişkilerini kesmeleri hatırlatılmakta ve gerekli uyarılar yapılmaktadır."

"DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞSE MÜCADELE EDEN TEK ÜLKE"

Muhatapları tarafından DEAŞ'la mücadele üzerinde önemle durulduğunu, ancak DEAŞ'la sahada göğüs göğse mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getiren Akar, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır" diye konuştu.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Akar, "Kim destek verirse versin, arkalarında kim olursa olsun asil milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmaya azimli ve kararlıyız" dedi.

ABD'den yapılan "Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemesine şiddetle karşı olduğuna" yönelik açıklamalara ilişkin soru üzerine de Bakan Akar, "Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Biz de hassasiyetlerimizi, görüş ve düşüncelerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi, yani durumu anlamaları gerektiğini vurguladık" yanıtını verdi.

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