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Bakan Akar'dan 'Afganistan' açıklaması: Her türlü tedbir alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da katıldığı videokonferans toplantısı yapıldı. Bakan Akar, Afganistan'daki süreci yakından takip ettiklerini, Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA DHA
Bakan Akardan Afganistan açıklaması: Her türlü tedbir alındı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verildiği toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ PERSONELİN GÜVENLİĞİ

Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan’la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi.

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