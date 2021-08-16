Bakan Akar'dan 'Afganistan' açıklaması: Her türlü tedbir alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verildiği toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.
BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ PERSONELİN GÜVENLİĞİ
Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.
Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan’la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, video telekonferans toplantısı düzenlendi. Afganistan’daki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelik olduğunu, her türlü tedbirin alındığını belirtti. https://t.co/oLb7oGK5Zw pic.twitter.com/kU1kd6Bq8m
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, video telekonferans toplantısı düzenlendi. Afganistan’daki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelik olduğunu, her türlü tedbirin alındığını belirtti. https://t.co/oLb7oGK5Zw pic.twitter.com/kU1kd6Bq8m— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2021