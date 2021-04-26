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POLİTİKA

Bakan Akar'dan Biden'a: Tarih böyle açıklamalarla yazılmaz

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tarihin böyle açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. 'Soykırım' ifadesinin kullanılması tarihi gerçekleri çarpıtmaktan başka bir anlam taşımaz. Tarihten düşmanlık çıkarmak, yeni karşıtlık yaratmak kabul edilemez. Bu yanlış düzeltilmelidir" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Akardan Bidena: Tarih böyle açıklamalarla yazılmaz
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tarihin böyle açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. 'Soykırım' ifadesinin kullanılması tarihi gerçekleri çarpıtmaktan başka bir anlam taşımaz. Tarihten düşmanlık çıkarmak, yeni karşıtlık yaratmak kabul edilemez" diyerek ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan Bakan Akar'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkâr ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu ifadeyi kullananlar dünya ve kendi tarihlerine bakmalıdır.

Olmayan bir olayın tekrarı söz konusu olamayacağı için de ABD yönetiminin gerekçesi geçersizdir. 2020 öncesi böyle bir ifade kullanılmazken ne değişti de böyle bir karar alındı? Sağduyulu Amerikan halkı bu konuda ne düşünüyor?

Ermeni halkını dahi temsil etmeyen lobilerin yönlendirmesi ile alınan bu kararın akıl ve ahlak ile izahı yoktur. Bu karar, entelektüel namus bakımından da ibretlik bir karar ve açıklamadır.

Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. Tarihten düşmanlık çıkarmak ve yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez ve faydasızdır.

Tarihî olaylar hesaplaşma ve çatışma aracı olarak kullanılmamalıdır, siyasallaştırılmamalıdır. Böyle bir ortamın oluşmasının başta Türkiye-Ermenistan ve Türk-Ermeni ilişkileri olmak üzere bölge barışını olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.

Bölgemizin barış ve huzuru, Ermeni Diasporası ve onu, dün olduğu gibi günümüzde de kendi çıkarları için kullanmaya çalışan ülkelerin değil, bizlerin; bölge ülkelerinin, Türkiye’nin ve Ermenistan’ın ortak sorunudur.

Türkiye her zaman 1915 olayları ile ilgili tartışmaların siyasiler değil tarihçiler tarafından yapılması gereken bir konu olduğunu savunmuş ve ABD gibi müttefik ülkeler de dâhil olmak üzere üçüncü ülkelerden de bunu beklemiştir.

Buna rağmen ABD yönetimi bu kararıyla kendi resmi raporlarını da, imzalarını da inkâr ederek Ermeni diasporasının ve diğer bazı odakların baskılarına boyun eğmiş, ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar Ajansında (NARA) bulunan başta General Harbord Raporu12 olmak üzere mevcut bilgi ve belgeleri görmezden gelmiştir.

Sonuç olarak; yüz yıllarca birlikte güven ve refah içinde yaşadıkları ve birlikte yaşama iradesine sahip oldukları Amerikan belgeleri ile sabit Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları “SOYKIRIM” olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir. Bu yanlış düzeltilmelidir.

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