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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Deniz Kurdu Tatbikatı mesajı

Bakan Akar’dan 'Deniz Kurdu Tatbikatı' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kurdu Tatbikatı için, "Bu tatbikatlardaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son dereceazimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu da göstermektir" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunda öğrencilerle iftar programına katıldı.

Deniz Harp Okuluna gelişinde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamlamasının ardından komutanlarla birlikte Kılıç Ali Paşa Yemekhanesi’ne geçti.

İftarı Harbiyelilerle yapan Akar, öğrencilere eğitim ve öğrenime ilişkin direktifler vererek başladığı konuşmasında, Türkiye’nin çevresinde

yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan

Akar, "Yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelemize ilaveten Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta da ülkemizin hak ve hukukunu korumak için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin Mavi Vatanı’ndaki hak ve menfaatlerinin korunmasının önemine değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Buradaki haklarımızın korunması için Deniz Kuvvetlerimiz gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü, sürdürüyor. Matematiksel olarak, görev sayısı olarak baktığımızda şu anda diğer kuvvetlerde olduğu gibi Türk Deniz Kuvvetlerinin de gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklarla 15 Temmuz öncesinden nicelik ve nitelik olarak çok daha ileri düzeyde olduğunu bütün rakamlar göstermektedir. Çaka Beylerden, Barbaroslardan, Turgut Reislerden ve daha

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nicelerinden aldığımız ilhamla şanlı tarihimize yaraşır bir şekilde yerli ve milli savunma sanayi esas olmak üzere yüksek teknolojiyi kullanarak önümüzdeki dönemde de kahramanlık ve fedakarlıkla bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine azami dikkat göstermekle beraber Karadeniz’de, Ege’de, Akdeniz’de asil milletimizin hakkını, hukukunu tereddütsüz korumaya devam edeceğiz."

"Dostlarımız seviniyor ..."

Mavi Vatan Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını kaydeden Akar, bugün başlayacak Deniz Kurdu Tatbikatı'ndaki kapsamlı katılıma dikkati çekti.

Akar şöyle konuştu:

"Bu faaliyetlerimizi sadece ülkemizde iç kamuoyu değil, yurt dışındaki muhataplarımız da yakından takip ediyor. Dostlarımız sevindiklerini, memnuniyetlerini bizlere ifade ediyorlar. Bu tatbikatlardaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu da göstermektir. Bu tatbikatlarda bu ve benzeri hususlar, uzmanlar ile yerli ve yabancı kamuoyu tarafından da açıkça görülmektedir."

Savunma sanayi

Akar, savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik konusunda yapılan çalışmalarda önemli başarılar kazanıldığını belirterek, yerlilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıktığını söyledi.

Ancak bunu yeterli görmediklerini ifade eden Akar, “Yapılacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Bu alanda kendimize güveneceğiz, en ileri düzeylere varacağımıza inanarak bu istikamette kararlılıkla yürüyeceğiz.” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 29
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
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