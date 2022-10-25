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ANKARA

Bakan Akar'dan göreve yeniden atanan İngiliz mevkidaşına kutlama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden Savunma Bakanlığına atanan Ben Wallace’ye kutlama mesajı gönderdi. Her iki Bakanın yarın İstanbul’da bir araya gelmesi planlandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akardan göreve yeniden atanan İngiliz mevkidaşına kutlama
Milli Savunma Bakanı Akar ile İngiltere Savunma Bakanı Wallace.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Wallace’ye kutlama mesajı gönderdi.

  • Bu arada Milli Savunma Bakanı Akar’ın, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

Akar, 6-7 Ekim’de Londra’yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Yarın İstanbul’da yapılacak görüşmenin Londra’daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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