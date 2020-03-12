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POLİTİKA

Bakan Akar'dan İdlib'deki ateşkes için devam eden görüşmede Esed rejimine sert uyarı: Ateşkes bozulursa canlarını yakmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada "Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik." dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki ateşkes ile ilgili ''Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik" dedi. Koronavirüs önlemleriyle ilgili de konuşan Bakan Akar, ''Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak'' diye konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

ATEŞKES BOZULURSA CANLARINI YAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

  • Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik.

İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor.

KUZEY IRAK'TA ÜST DÜZEY 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

  • Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi.

ÇARŞI İZİNLERİ İPTAL

Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik.

  • Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak.
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