Bakan Akar’dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı: Hudut namustur

Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıl dönümü nedeniyle Anma Günü mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerimizin ağır kış şartları altında Sarıkamış’ta şehadet mertebesine ulaşmaları, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Kahraman ecdadımızın Sarıkamış Harekatı’nda ortaya koyduğu üstün cesaret ve fedakarlıklar, nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlanacak, aziz hatıraları ebediyen yaşatılacaktır.

'KAHRAMAN TÜRK ORDUSU'

Sarıkamış şehitlerini yad ettiğimiz bu anlamlı günde, Nargin Adası’nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklerimize yaptığı yardımlarla “tek millet, iki devlet” ifadesinin güzide bir örneğini sergileyen kardeş Azerbaycan halkını da minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman Türk ordusu vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakarlığı göze almışsa bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri, atalarımızdan aldığı ilhamla Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkin faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

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'DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLIYORUZ'

Bu çerçevede kahraman ordumuz; “Hudut namustur.” anlayışıyla vatanımızı korumakta, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” düsturuyla yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmekte, Denizlerimizdeki ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır. Bunlara ilaveten başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta; aynı zamanda NATO, AB, BM, AGİT ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Katar’da, Somali’de, Kosova’da, Bosna Hersek’te ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaparak bölge ve dünya barışına katkı sağlamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu olarak görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

FOTOĞRAF 29 Karsın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatının 108. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde binlerce kişi Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesinde buluştu. Anlamlı yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı. Türkiyenin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde Biz Hep Aynı İzdeyiz ve Türkiye Şehitleriyle Yürüyor mottosuyla anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesinde bir araya geldi. Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanında buluştu. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşında Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatının 108. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösteriyor. Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla toplanma alanına gelen gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulunuyor. Tarihin en soğuk olayı: Sarıkamış Harekatı22 Aralık 1914 tarihinde başlayan Sarıkamış Harekatı toplamda 18 gün sürdü. 60 bin kahraman Osmanlı askerinin donarak ve hastalanarak hayatını kaybettiği harekatın üzerinden 108 yıl geçti. Harekatın ilk 2 gününde Osmanlı askerleri Rus birliklerine karşı kahramanca mücadele etti. Enver Paşanın emriyle başlayan harekatın amacı ise Rusları kuşatmak ve Kars, Ardahan, Artvin gibi Doğu illerini geri almaktı. Osmanlı Devleti tarihinin en acı olaylarından biri olan Sarıkamış Harekatının 102nci yıl dönümünde hayatını kaybeden kahraman askerler bir kez daha anıldı. Hastalık ve soğukla mücadele eden Osmanlı askerleri 1914te başladıkları harekatı 18 gün sürdürebildi. 9 Ocak 1915de sona eren harekatın ardından 60 bin Osmanlı askeri hayatını kaybetti. Enver Paşanın emriyle başlatılan harekatta Kars Sarıkamış, Ardahan gibi Doğu illerimizi geri almak amaçlanmıştı. Askerler harekatın ilk iki gününde Rus birliklerine karşı zor şartlar altında olmalarına rağmen kahramanca mücadele etti. Rus birlikleri imha edilecektiOsmanlı Devletinin, doğuyu korumakla görevli 3. Ordusu, 7-17 Kasım tarihleri arasında Köprüköy ve Azap muharebelerinde yaptığı cephe saldırılarıyla Rusları bir miktar geri püskürterek küçük bir başarı kazandı. Kafkas Cephesindeki kısmi başarı, İstanbulda olumlu karşılansa da yeterli görülmedi. Rusları kesin yenilgiye uğratacak planlar üzerine çalışılmaya başlandı. Başkomutan Vekili Enver Paşa, geniş bir kuşatma harekâtı ile Rus birliklerini imhaya karar verdi. İşte Sarıkamış Harekatının 108. yılı anma etkinliklerinden kareler... Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi Allahuekber'de buluştu Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehitlere saygı ve anma için binlerce kişi bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da eşlik ettiği anlamlı etkinlik için buz gibi soğuk havaya aldırış etmeyen genç, yaşlı çoluk çocuk ellerinde Türk bayrakları ile Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.

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'RAHMETLE ANIYORUZ'

Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

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Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum.”