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ANKARA

Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Biz yangınla mücadele ederken tehdit dilini kullanıyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Etkin ve kararlı bir şekilde yürüttüğümüz terörle mücadelemiz sonucu sıkışan PKK/YPG, can havliyle sosyal medya başta olmak üzere her türlü yalanı, fitneyi, hainliği kısacası her yolu mubah gören söylem ve eylemlere girişmiştir." ifadelerini kullandı. Yunansitan'a da sert tepki gösteren Bakan Akar, "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne ikili ilişkilerle, ne müttefiklikle ne de NATO içindeki birlik ve beraberliğimizle bağdaşıyor." dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Akardan Yunanistana sert tepki: Biz yangınla mücadele ederken tehdit dilini kullanıyorlar
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Etkin ve kararlı bir şekilde yürüttüğümüz terörle mücadelemiz sonucu sıkışan PKK/YPG, can havliyle sosyal medya başta olmak üzere her türlü yalanı, fitneyi, hainliği kısacası her yolu mubah gören söylem ve eylemlere girişmiştir." ifadelerini kullandı.

Yunansitan'a da sert tepki gösteren Bakan Akar, "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne ikili ilişkilerle, ne müttefiklikle ne de NATO içindeki birlik ve beraberliğimizle bağdaşıyor." dedi.


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