Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Albayraktan Ayasofya mesajı Kalbimizde Yasin, zihnimizde fetih
POLİTİKA

Bakan Albayrak'tan Ayasofya mesajı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde fetih

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayasofya-i Kebir Cami-i ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah"

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
OYNAT 02:51
Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti

Ayasofya'da dikkat çeken an: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı
HAYAT
Ayasofya'da dikkat çeken an: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti: 350 bin kişi cuma namazına iştirak etmiş
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti: 350 bin kişi cuma namazına iştirak etmiş
Abone Ol Google News
Erdoğanıngençlik hayali gerçek oldu

Erdoğan'ın
gençlik hayali gerçek oldu

Yabancı basında Ayasofya büyük yankı buldu.
Ayasofyada dikkat çeken an

Ayasofya'da dikkat çeken an

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı.
Aklım İstanbuldane yapayım

Aklım İstanbul'da
ne yapayım

​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü.
350 bin kişi<br>namaza iştirak etti

350 bin kişi
namaza iştirak etti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.
86 yıllık<br>hasret bitti

86 yıllık
hasret bitti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yeniden ibadete açıldı.
Ayasofya'da<br>tarihi anlar

Ayasofya'da
tarihi anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Kılıçdaroğlu'nun gündemi Lozan

Kılıçdaroğlu'nun gündemi Lozan

​Cephede kazanıp masada kaybettiğimiz anlaşmanın yıl dönümünü kutladı.

Kalbim pıt pıt atıyor

Kalbim pıt pıt atıyor

​O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum.

"Allahu Ekber Kebira"

"Allahu Ekber Kebira"

​Gençler tekbirler getirerek namazın kılınacağı alana doğru ilerliyor.
Dünyanın gözü Ayasofya'da

Dünyanın gözü Ayasofya'da

​Ayasofya'da ilk cuma namazına yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.
Girişler durduruldu

Girişler durduruldu

Ayasofya Camii çevresinde namaz kılma alanları doldu.
Türkiye'nin<br>pozitif oranı

Türkiye'nin
pozitif oranı

​Sağlık Bakanı Koca, dikkat çeken rakamları açıklayıp uyardı.
Ayasofya'dan<br>ilk kare

Ayasofya'dan
ilk kare

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı.
Transfer<br>formülü bulundu

Transfer
formülü bulundu

​Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.