Bakan Albayrak'tan Ayasofya mesajı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde fetih

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah"
Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah 👏 pic.twitter.com/MFAdfUmmeW
Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,