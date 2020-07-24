Bakan Albayrak'tan Ayasofya mesajı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde fetih Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayasofya-i Kebir Cami-i ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2020, 15:35 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020, 15:51 Diğer