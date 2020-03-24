Bakan Albayrak'tan sağlık çalışanlarına 'performans ödemesi' müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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"Önceliğimiz kahramanlarımız olacak"

Haberi Twitter'dan duyuran Bakan Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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