Bakan Albayrak'tan sağlık çalışanlarına 'performans ödemesi' müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Önceliğimiz kahramanlarımız olacak"
Haberi Twitter'dan duyuran Bakan Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.
Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/XzyBZRVNAM
Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.