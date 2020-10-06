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Gündem Bakan Albayraktan Yasin Börü paylaşımı 66 yıl geçse de unutmayacağız
POLİTİKA

Bakan Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı: 66 yıl geçse de unutmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurban eti dağıttığı sırada teröristler tarafından şehit edilen Yasin Börü'nün ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. .

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum."

'Meral Hanım'a misafir olurum' diyen Demirtaş 6 yıl sonra Yasin Börü'yü hatırladı: Acısını bilirim
GÜNDEM
'Meral Hanım'a misafir olurum' diyen Demirtaş 6 yıl sonra Yasin Börü'yü hatırladı: Acısını bilirim

HDP'deki 6-8 Ekim gözaltılarına CHP'den tepki
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HDP'deki 6-8 Ekim gözaltılarına CHP'den tepki

Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma: 82 kişi için gözaltı kararı
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​Beştepe'de din görevlilerine hitap ediyor.

Kanada'nın ambargo kararına TELE1'den skandal ifadeler: 'Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış'
Hayat

Kanada'nın ambargo kararına TELE1'den skandal ifadeler: 'Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış'

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Türk SİHA ve İHA'ları ile perişan etmesinin ardından Kanada hükümeti Ermenileri kurtarmak için SİHA'larda kullanılan Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı sert bir tepki gösterirken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CATS kamera sisteminin yerli olarak seri üretime geçtiğini duyurdu. Tüm bunlar yaşanırken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ'ın yönetimindeki TELE1'nin internet sitesinde Kanada'nın kararını skandal ifadelerle okuyucularına servis ettiler. TELE1, haberinde Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunarak "Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış" ifadelerine yer verdi. Haber görselinde kullandıkları fotoğraf ise TUSAŞ'ın ürettiği ANKA yer almakta.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hadsizlik, edepsizlik
Gündem

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hadsizlik, edepsizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu. Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, "Saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun. Fransız devlet başkanı olarak, İslamın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir" dedi.

Pandemi sonrasının en başarısız takımı: 12 maçta tek galibiyet aldılar
Spor

Pandemi sonrasının en başarısız takımı: 12 maçta tek galibiyet aldılar

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftasında galibiyeti bulunmayan Yukatel Denizlispor, geçen sezon Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra oynanan 12 maçta sadece 1 galibiyet alarak en başarısız ekip konumunda yer aldı. Söz konusu dönemin en başarılı takımı ise Alanyaspor oldu.

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