Bakan Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı: 66 yıl geçse de unutmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum."
Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız!
6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum.
Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız!