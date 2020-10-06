Bakan Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı: 66 yıl geçse de unutmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum."

Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız!

6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 6, 2020

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