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Gündem

Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması: Çalışma yapıyoruz

Bakan Vedat Bilgin, SGK şemsiyesi altında olan 4/A ve 4/B yani eski deyimiyle SSK ve Bağ-Kurlular arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğuna dikkat çekerek, "Bu konuda bir çalışma yapıyoruz" dedi.

12:44 . 7/04/2023 Cuma
AA
Bakan Vedat Bilgin

Bakan Vedat Bilgin

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin de aralarında bulunduğu Bağ-Kur'luların emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında bulunan 4a ve 4b, eski ifadeyle SSK ve Bağ-Kur'luların arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de vergi vererek, istihdam sağlayarak, iş yeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan, aralarında ATO üyelerinin de bulunduğu Bağ-Kur'luların emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini talep eden Baran, iş dünyasının gündeminde olan konu ve sorunlara ilişkin de Bakan Bilgin'e bilgi verdi.





#Vedat Bilgin
#Gürsel Baran
#prim gün sayısı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Ankara Ticaret Odası
#ATO
7 dakika önce
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