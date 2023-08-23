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Bakan Bolat: 254 milyar dolar ihracatı olan bir ülke olmayı başardık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odasının meclis toplantısına katıldı. Bakan Bolat, ihracatın Cumhuriyet'ten bu yana olan serüvenini anlattı.

10:58 . 23/08/2023 Çarşamba
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası meclis toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası meclis toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odasının meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.


Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"İhracat deyip geçmeyelim. 1980'de 65 milyar Dolar milli geliri, 25 bin kayıtlı şirketi ve sadece 1000 adet ihracatçısı olan, toplam ihracatı 2,9 milyar dolar olan, o da incir, üzüm, kuru üzüm, mensucattan ihracatı olan bir ülkeydik. 22 yıl geçti, 12 bin ihracatçısı olan 36 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeydik. Daha sonra aradan 22 yıl geçti, 2022'de 906 milyar dolar milli geliri, 112 bin ihracatçısı ve 254 milyar dolar ihracatı olan 2 milyon 350 bin şirketi 2 milyon 250 bin esnafı olan ülke olmayı başardık. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Sanayici ve iş insanlarının bu başarıda büyük bir rolü vardır. Siyasi istikrar ve güven ortamını sağlayan siyasi yönetim, ekonomi yönetimi ve onun da lideri Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'ın icraatlarının önemli payı vardır."




#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#İstanbul Sanayi Odası
#ihracat
#ticaret
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