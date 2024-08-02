Bakan Bolat şehit Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından uğradığı saldırıda şehit olan İsmail Haniye için cuma namazına müteakip Hunat Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, gıyabi cenaze namazına katıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı namazın ardından dua edildi. Vatandaşlar da "kahrolsun İsrail" diye slogan attı.