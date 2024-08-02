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Bakan Bolat şehit Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat; şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı namazın ardından dua edildi. Vatandaşlar da "kahrolsun İsrail" diye slogan attı.

14:48 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 14:48 - 2/08/2024 Cuma
IHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat; şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından uğradığı saldırıda şehit olan İsmail Haniye için cuma namazına müteakip Hunat Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, gıyabi cenaze namazına katıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı namazın ardından dua edildi. Vatandaşlar da "kahrolsun İsrail" diye slogan attı.

Namaza, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.


Yeni Şafak Doha’dan bildirdi: İsmail Haniye son yolculuğuna uğurlandı

Katil İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar'da tören düzenlendi. Şehit İsmail Haniye için tüm camilerde sela verildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden çok sayıda kişi törene katılmak için camiye akın etti. Hamas mücahidi Haniye, Doha’da cenaze namazının ardından Luseyl kentinde defnedilecek. Doha'daki törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve çok sayıda heyet katıldı. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, İmam Muhammed Abdul Wahhab Camisinden naklen bildirdi.


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