Bakan Bozdağ: AB üyesi ülkeler talep ettiğimiz 893 terör suçlusundan sadece 4’ünü kabul etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdiği dava sayısı beşten fazlasını sayan çıkmıyor. O, 5 tanesini de bilmiyorlar. Dosyayı, delilleri bilmiyorlar. Sadece taraftarlıklarına göre dosyayı görmeden, taraftarlarının yazdıklarına inanarak o dosyada görev yapan hakim ve savcıları mahkum eden yaklaşım ortaya koyuyorlar.

- Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4’ünü kabul etmişler, 500’ünü reddetmişler."

Ayrıntılar geliyor...