Gündem Bakan Bozdağ AB üyesi ülkeler talep ettiğimiz 893 terör suçlusundan sadece 4ünü kabul etti
ANKARA

Bakan Bozdağ: AB üyesi ülkeler talep ettiğimiz 893 terör suçlusundan sadece 4’ünü kabul etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4’ünü kabul etmişler, 500’ünü reddetmişler" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Bozdağ: AB üyesi ülkeler talep ettiğimiz 893 terör suçlusundan sadece 4’ünü kabul etti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:
"Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdiği dava sayısı beşten fazlasını sayan çıkmıyor. O, 5 tanesini de bilmiyorlar. Dosyayı, delilleri bilmiyorlar. Sadece taraftarlıklarına göre dosyayı görmeden, taraftarlarının yazdıklarına inanarak o dosyada görev yapan hakim ve savcıları mahkum eden yaklaşım ortaya koyuyorlar.

- Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4’ünü kabul etmişler, 500’ünü reddetmişler."

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