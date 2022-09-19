Gündem Bakan Bozdağ Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Bozdağ Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesiyle ilgili Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Bozdağ Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü - Son dakika
Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü.

Görüşmede, kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusu ele alındı.

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Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı

Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
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Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi. Açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı' bilgisi paylaşıldı.


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