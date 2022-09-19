Bakan Bozdağ Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesiyle ilgili Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile görüştü.

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