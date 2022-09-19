Bakan Bozdağ Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü.
Görüşmede, kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusu ele alındı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü.
Görüşmede, kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusu ele alındı.
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