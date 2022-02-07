Gündem Bakan Bozdağ Türkiyenin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız şekilde devam edecektir
ANKARA

Bakan Bozdağ: Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız şekilde devam edecektir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir. Hem FETÖ hem PKK hem de DHKP-C ile nasıl kararlı bir mücadele yapıldıysa bundan sonrada aynı kararlılıkla aralıksız mücadele devam edecektir” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Bozdağ: Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız şekilde devam edecektir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bekir Bozdağ’ın yeniden Adalet Bakanı olması dolayısıyla gerçekleşen hayırlı olsun ziyareti Adalet Bakanlığı binasında gerçekleştirildi. Gerçekleşen buluşmada konuşan Bakan Bekir Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği’nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Birliğin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde de hukukun, demokrasinin ve devletin yanında olarak darbe girişimine karşı durduğuna dikkat çekti. Bozdağ, devletin bundan önce terör örgütleri ile mücadelesinin son derece üst düzeyde olduğunu bundan sonrada üst düzeyde olmaya devam edeceğini belirtti.

“Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir”

FETÖ’nün yargıya yönelik işgali ile mücadelede Yargıda Birlik Derneği’nin önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Bakan Bozdağ, “Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir. Hem FETÖ hem PKK hem de DHKP-C ile nasıl kararlı bir mücadele yapıldıysa bundan sonrada aynı kararlılıkla aralıksız mücadele devam edecektir” dedi.

“12 Ekim 2014 HSYK seçimi FETÖ’nün belini kıran bir sonuçla neticelendi”

FETÖ’nün belini kıran pek çok nokta olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, “O dönemde yaşadıklarımızı sizlerde biliyorsunuz. Yargının üzerinde kurdukları tahakkümü, yargının tarafsız ve bağımsız görüntüsünü kaybedişini hep beraber yaşadık. Buna karşı Yargıda Birlik ile büyük bir mücadele verdik. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekten büyük bir mücadele verdik. 12 Ekim 2014 tarihli HSYK seçimi FETÖ’nün belini kıran bir sonuçla neticelendi. Bunda da Yargıda Birlik’in her bir üyesinin, bu birliğe gönül vermiş her hakim ve savcının büyük katkısı olmuştur” diye konuştu.

Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında devletine bağlı hakim ve savcıların nöbette olduğunu ve o gece darbenin nasıl sonuçlanacağını beklemeden pek çok tarihi karara imza atarak Türk yargısına sahip çıktığını söyledi.

Yargıdan memnuniyeti arttırmak adına Yargıda Birlik Derneği’nin yardımlarını beklediğini belirten Bakan Bozdağ demokratik ortamı oluşturmak adına her görüşe açık olduklarını belirtti.

“Türkiye Cumhuriyeti maalesef belli çevreler tarafından yıpratılmak istenmektedir”

Uluslararası alanda Türk yargısının üzerine gölge düşürülmeye çalışıldığını dile getiren Bozdağ, “Türkiye’deki yargı sistemi, verilen kararlar, uygulamalar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti maalesef belli çevreler tarafından yıpratılmak istenmektedir. Buna fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Adalet Bakanlığı görevine atanan Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum
GÜNDEM
Adalet Bakanlığı görevine atanan Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum

Binlerce personel alınacak: Bakan 'Konuyu bizzat takip ediyorum' diyerek duyurdu
FOTOĞRAF 12
Title
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
Title
Adaylar tarafından 'Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı kadro dağılımı açıklandı mı? sorularının yanıtı merak edilmeye başladı. İşte merak edilen detaylar...
Title
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklama şöyle:<br><br>\"Adalet Bakanlığı’na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır.<br><br>Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır.
Title
Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. <br><br>Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.\"
Title
Alınacak personelin birimlere göre dağılımı...
Title
Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.
Title
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI<br><br>Yeni alımlar için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Son alımlarda açıklanan başvuru şartları şu şekilde:<br><br>a) Türk Vatandaşı olmak,<br><br>b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,<br>
Title
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,.
Title
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,<br><br>e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,<br>
Title
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,<br><br>g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)<br>
Title
Title
Binlerce personel alınacak: Bakan 'Konuyu bizzat takip ediyorum' diyerek duyurdu
Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından çok önemli bir açıklamada bulundu. Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Aynı zamanda kadro dağılımına ilişkin tablo da yayınlandı. Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...
800 euroya alıcı buluyor

800 euro'ya
alıcı buluyor

​'Kralların yiyeceği' özel eğitimli köpeklerle toplanıyor.
Ekonomiye 8,5 milyarlık dev katkı

Ekonomiye 8,5 milyarlık dev katkı

Hem ulaşımı kısalttı hem de yeni yatırımların önünü açtı.
Üsküdarda patlama

Üç katlı binadaki patlamada yaralılar var.

​Koronavirüse yakalanan Ömer Seymenoğlu'nun yerine Osman Kaymak atandı.

​Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahmin dünyayı şoke etti.

​Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalar bilgi eksikliğinden kaynaklı.

​THY ünlü fenomen ile yeni bir reklam filmi çekti.

Türkiye'de üretiliyor: ​Faydaları saymakla bitmiyor.

Haftalık vaka haritası açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.