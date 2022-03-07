Bakan Bozdağ: Vicdanları rahatsız edecek bir iyi hal indirimine bundan sonra rastlamayacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hızlandırılan ve TBMM'ye gönderilmesi planlanan 6'ncı Yargı Paketi ile kadına karşı şiddet suçlarında 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak.

Kadınları ısrarlı takip suç olacak

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenlemeleri de içeren 6'ncı Yargı Paketi çalışmaları, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hızlandırıldı. Mart ayında TBMM'ye gönderilmesi planlanan paket ile kadına yönelik şiddete karşı suçlarda uygulanan cezalar artırılacak. Ayrıca kadına karşı şiddette 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak. Kadınları ısrarla takip ise suç haline gelecek.

"Her işin üzerine gideceğiz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğumu ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız." demişti.

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