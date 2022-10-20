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POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklama: Hem başını açan hem de başını örteni teminat altına alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Anayasa'nın 24. maddesine bir fıkra ekleyerek düzenlemeyi hayata geçirmek için adım atacağız. Eklenecek fıkra din ve vicdan hürriyetini teminat altına alan bir formülasyon içerecek." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Bozdağdan başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklama: Hem başını açan hem de başını örteni teminat altına alacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Başörtüsü için anayasa çalışmalarıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Anayasa 24. maddesine bir fıkra ekleyerek düzenlemeyi hayata geçirmek için adım atacağız" açıklamasında bulundu.

"Din ve vicdan hürriyetini teminat altına alacak"

Bozdağ "Eklenecek fıkra din ve vicdan hürriyetini teminat altına alan bir formülasyon içerecek. Hem başını açan hem de başını örteni teminat altına alan bir düzenleme olacak. 41. madde ise "ailenin korunması ve çocuk hakları" ile ilgili. Bu maddedeki eşler ibaresi yerine "kadın ve erkek" ifadesinin kullanılması planlanıyor." dedi.

"Bilirkişiler kayıp altı dakikayı inceliyor"

Bozdağ, Bartın'daki maden kazası için "HSK oraya kıdemli savcı yetkilendirmesi yaptı. Yedi kişiden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bilirkişiler kayıp altı dakikayı inceliyor. Ön raporu önümüzdeki hafta sunarlar diye tahmin ediyorum." açıklamasını yaptı.

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