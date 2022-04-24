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Gündem Bakan Bozdağdan Bidenın 1915 olaylarına ilişkin skandal sözlerine tepki Türk milletinin eli, vicdanı ve tarihi temizdir
ANKARA

Bakan Bozdağ'dan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin skandal sözlerine tepki: Türk milletinin eli, vicdanı ve tarihi temizdir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 olaylarına ilişkin sözleri nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ı kınadı. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Bozdağdan Bidenın 1915 olaylarına ilişkin skandal sözlerine tepki: Türk milletinin eli, vicdanı ve tarihi temizdir
​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından, tarihin sadece tarih bilimi ve tarihçiler ile diğer ilgili bilimlerin ve bilim insanlarının konusu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkındaki iftirayı tekrarlamak yerine tarihi, arşivlerin şahitliğine ve bilim insanlarına bırakması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Tarihi hakikatler, siyasi kararlarla siyasilerin, ülke yöneticilerinin veya ülkelerin açıklamalarıyla ya da ülkelerin Meclislerinin kararlarıyla değişmeyeceği ve değiştirilemeyeceği gibi mahkeme kararlarıyla da değişmez ve değiştirilemez.

1915 olayları hakkında milletimize, ecdadımıza, tarihimize ve devletimize yapılan iftiraları tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı kınıyorum. Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez."

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