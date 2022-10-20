Gündem Bakan Bozdağdan Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışına tepki 50+1 zaruri olmasaydı böyle bir hamle yapmazdı
POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına tepki: 50+1 zaruri olmasaydı böyle bir hamle yapmazdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yönelik açıklamalarını 'siyasi bir hamle' olarak gördüğünü belirtti. Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun teklifine ilişkin , "50+1 zaruri olmasaydı Kılıçdaroğlu başörtüsüne yönelik hamle yapmazdı" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Bozdağdan Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışına tepki: 50+1 zaruri olmasaydı böyle bir hamle yapmazdı
Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TV100'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına değinen Bozdağ, başörtüsü sorununun 2013'te çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

'SİYASİ HAMLE'

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yönelik, "Eğer 2023'te seçim olmasaydı ve seçilmek için yüzde 50+1 gerekli ve zaruri olmasaydı ne Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir adımı atmayı aklına getirirdi, ne de atardı. Başörtüsü sorunu 2013'te çözüme kavuşturuldu. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının iki sebebi var. Bunlardan birinin muhafazakar seçmenlerin endişesini gidermek, ikincisinin ise yüzde 50 artı 1'in gerekli olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte CHP'nin 'kendi gibi düşünmeyenlerin oyuna ihtiyaç duyması" ifadelerini kullandı.

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