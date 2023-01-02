Gündem Bakan Bozdağdan Mardindeki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan Mardin'deki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Bozdağdan Mardindeki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, Midyat-Ömerli kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır."

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