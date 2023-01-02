Bakan Bozdağ'dan Mardin'deki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, Midyat-Ömerli kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır."

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır,yaralılara acil şifalar diliyorum.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) January 2, 2023