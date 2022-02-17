Bakan Bozdağ'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması: Yakın takipçisi olacağım

Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in \"Şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz\" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ<br><br>Hüseyin Can Gökçek'in geçen ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi.

SILA SEVGİ EVLERİNDE KALMIŞ<br><br>Sıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailenin de Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe ve talebi doğrultusunda Savcı talimatıyla Sevgi Evlerine teslim edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandığı bu esnada ise Sıla'nın 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istediği, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söylediği öğrenildi.

SILA'NIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ<br><br>Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen \"Cinsel İstismar\" davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.

ZANLI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SILA YANINA KAÇMIŞ<br><br>Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. <br><br>Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.

İNTERNETTE TANIŞTILAR<br><br>Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi. <br><br>BİR AY CEZAEVİNDE KALDI<br><br>Sıla ile yüz yüze görüşen geçen yılda Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışları üzerine tartışma çıktığı, Sıla ile zanlının Trabzon iline kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalandıkları, Hüseyin Can Gökçek'in de geçen yıl Mart ayında \"Çocuğun Cinsel İstismarı\" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

BABAANNE YARDIM İSTEDİ<br><br>Olay sırasında genç kızın annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu öğrenildi.<br><br>Evde yatalak babaannesinin bulunduğu belirlenirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırarak yardım istedi.

Giresun'da kan donduran vahşet: 16 yaşındaki Sıla eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailenin Gökçek'ten şikayetçi olduğu ve zanlının "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği ve şikayetin geri çekilmesi sonrası bir ay sonunda içeriden çıktığı belirlendi. Sıla Şentürk'ün tekrar Gökçek'e kaçması sonrası, aileler ikna edilerek nişan yapıldı. Ancak ikili kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşandı ve 3 ay önce nişan bozuldu. Dün Ankara'dan gelen Gökçek'in, Sıla Şentürk'ü barışmaya ve hakkındaki şikayeti geri çekmeye ikna edemediği için çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi. Zanlı Gökçek'in suç makinesi olduğu da ortaya çıktı. İşte korkunç cinayete dair kan donduran detaylar...

