Bakan Bozdağ'dan The Economist'e tepki: Amaç Türkiye'nin tercihine müdahale girişimi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmasında, The Economist'in skandal kapağı hakkında konuştu. Bozdağ, "The Economist, '2023'ün en önemli seçimi' manşetinde diyor ki 'Erdoğan gitmeli.' Ben soruyorum, Erdoğan'ın gitmesine The Economist mi karar verecek? Sana ne? Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor?" dedi.