Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönem AB Başkanlığını üstlenecek olan Slovenya’da temaslarını sürdürüyor. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. İki bakan görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, mevkidaşı Logar'a daveti ve misafirperverliği için teşekkür ederek Lübliyana'da olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Slovenya'nın bağımsızlığının 30. yılını kutlaması dolayısıyla tebriklerini ileten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Slovenya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini vurguladı. İkili ilişkileri ilerletme fırsatı olan alanları detaylı değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Çavuşoğlu, "İlişkileri daha derinleştirmek için karşılıklı bir anlayışa vardık." ifadesini kullandı.

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Slovenya'nın Türk şirketlerine göstermiş olduğu güven konusunda teşekkür etmek istiyorum"

Çavuşoğlu, "Ziyaretimiz Stratejik Ortaklık Belgesi'nin imzalanmasının 10. yılına denk geliyor. Bu çerçevede, ekonomik ilişkilerin nasıl daha derin hale getirilebileceğini, ikili ticaret hacminin nasıl artacağını konuştuk." dedi. Çavuşoğlu, "İkili ticaret hacmi 2 milyar doları şu anda aştı ancak Türkiye aleyhine bir dengesizlik var ve bunu dengelememiz gerekiyor. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu konuyu, heyetlerin ve heyet eşbaşkanlarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda değerlendirilmesi konusunu ele aldık. Bu şekilde malların çeşitlendirilmesi, Slovenya'da daha fazla yatırım yapılması, Türkiye'de daha fazla Sloven yatırımının gerçekleşmesi konularının ele alınabileceğini değerlendirdik." diye konuştu.

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"Slovenya'nın Türk şirketlerine göstermiş olduğu güven konusunda teşekkür etmek istiyorum." diyen Çavuşoğlu, Türk şirketlerinin son günlerde çok önemli ihaleler kazandığını aktardı.

Çavuşoğlu, Slovenya'ya gelecek dönemde yapacağı AB dönem başkanlığı için iyi şanslar diledi. Mevkidaşı Logar ile Slovenya'nın dönem başkanlığı faaliyetlerinin önceliklerini değerlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak şunun altını çizmek istiyorum. Her ne kadar üye olmasak da şu anda müzakere eden bir ülkeyiz. Bu çerçevede bu öncelikleri destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



