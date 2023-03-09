Bakan Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Delegasyonu Lideri Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara’daki misyon şefleriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.
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1 saat önce
Bakan Çavuşoğlu AB üyesi ülkeleri toplantısına katıldı
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