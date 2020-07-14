Bakan Çavuşoğlu, AB'nin Ayasofya açıklamasına cevap: Kınama sözünü reddediyoruz

Ekonomi

Otelleri milyonlarca lira dolandıran turizm acentesi Taner Aydın yurt dışına firar yolunda

Turizm acentesi Taner Aydın, başta İzmir, Muğla ve Kayseri olmak üzere pek çok şehirdeki otelleri milyonlarca lira dolandırdı. FETÖ bağlantılı Aydın'ın örgüt marifetiyle yurtdışına firar hazırlığında olduğu öğrenilirken, koronavirüs krizine ek olarak dolandırıcılık şokuyla sarsılan otel sahipleri hukuk mücadelesi başlattı.