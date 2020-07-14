Bakan Çavuşoğlu, AB'nin Ayasofya açıklamasına cevap: Kınama sözünü reddediyoruz

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, "(AB'nin silah ambargosu) Adil olmalıyız. 'Libya'ya silah girmemeli' diyorsanız bu hepsini kapsamalı" ifadelerini kullandı.
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Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, "(AB'nin silah ambargosu) Adil olmalıyız. 'Libya'ya silah girmemeli' diyorsanız bu hepsini kapsamalı" ifadelerini kullandı.
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