Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Beyrut'taki patlamada yaralanan Türk sayısı 6'ya yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.
#Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz.
#Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 5, 2020