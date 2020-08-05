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Gündem Bakan Çavuşoğlu açıkladı Beyruttaki patlamada yaralanan Türk sayısı 6ya yükseldi
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Beyrut'taki patlamada yaralanan Türk sayısı 6'ya yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’daki patlamada yaralanan Türk vatandaşı sayısının 6’ya yükseldiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Beşi hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

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