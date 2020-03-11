Gündem Bakan Çavuşoğlu Ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda 'M4' yolunun güvenli bir şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz. Geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Haber Merkezi AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, Moskova'daki mutabakatın sahadaki uygulamasına ilişkin son durum ile bazı taciz ateşleri olduğu iddiasına ilişkin, "İki gün önce basit bir taciz ateşi olmuştu, bir cam kırılma hadisesi olmuştu. Gerekli uyarılar yapıldı, zaten sürekli temas halindeyiz" dedi.

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GÜNDEM
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Rusya'dan askeri heyet geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Şu anda bu 'M4' yolunun güvenli bir şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz. Dün akşam bir görüşme oldu, bugün de devam edecek. Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.

Koronavirüse karşı 'Dirsek teması' selamlaşması

Bakan Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle tokalaşmak yerine dirsek teması ile selamlaştığı hatırlatılınca, "Dirsek teması ile selamlaşma Hasan Doğan'ın fikri. O gün Brüksel'e giderken uçakta başlatmıştı, dolayısıyla bizim de hoşumuza gitti. Ama esas Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlaşma yöntemi. Brüksel'de biliyorsunuz dünya tarafından görülünce şimdi tüm dünyada uygulanmaya başladı. Bu da bizim geleneklerimize uygun, gönül selamı" dedi.

'Merkel ve Macron'un gelme ihtimali var'

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışı ziyaretlerinde kısıtlama düşüncesi olup olmadığına ilişkin ise "Toplu yapılacak etkinlikler örneğin biz Antalya Diplomasi Forumu'nu Türkiye'de hiçbir vaka olmamasına rağmen erteledik. Çünkü tüm dünyada var bu virüs. Zaten buna benzer toplantılar erteleniyor. Ama Nisan'ın başında NATO Dışişleri Toplantısı var. Eğer ertelenmezse bunlara katılacağız. Diğer taraftan Türkiye-Polonya-Romanya üçlü dışişleri toplantısı Varşova'da yapılacaktı, Salı günü de Danimarka'da olacaktı. Hem Merkel hem Macron'un Türkiye'ye gelme ihtimali var. Bu tür gelişmelere göre kararlarımızı vereceğiz. Zaten büyük etkinlikler bir bir ertelenmeye başladı" diye konuştu

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