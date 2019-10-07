Çavuşoğlu: Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Suriye konusunda açıklamada bulundu.
- Bakan Çavuşoğlu, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" ifadesini kullandı.
Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız.
Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 7, 2019