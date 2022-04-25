Bakan Çavuşoğlu Brezilya'da: Terörle mücadelede önemli adımlar atacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Dışişleri Bakanı Carlos Franca ile görüştü.
Kritik temasların ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Çavışoğlu, iki ülke arasındaki ticaretin artacağına vurgu yaparak, "Turizm alanında iş birliğimizi artıracağız." dedi.
"BREZİLYA İLE DAHA YAKINDAN ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"
Brezilya'nın Türkiye'nin stratejik bir ortağı olduğunu ifade eden Bakan, "Daha yakın çalışmak istiyoruz." diye konuştu.
Görüşmelerde bölgesel konuların ele alındığını ifade eden Çavuşoğlu, "Ukrayna savaşı ile ilgili çabalarımızı paylaştık." dedi.
TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ
İki ülke arasındaki terörle mücadele iş birliğinin önemine vurgu yapan Bakan, "İlerleyen dönemlerde adımlar atacağıma inanıyoruz." dedi.